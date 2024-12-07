UTTS nedir? UTTS hangi araçlar için zorunlu?

Akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla istasyonlarda akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara taşıt plaka bilgilerinin elle girişini önleyerek otomatik olarak aktarılmasını sağlayan sistemdir. UTTS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Başvurular, www.utts.gov.tr üzerinden yapılacak. Buradan “UTTS Ana Kullanıcı Hesabı” açılarak işlemler başlatılacak.

UTSS KİMLER İÇİN ZORUNLU?



Aşağıdaki taşıt gruplarının sahibi mükelleflerin taşıtlarını, yine aşağıda belirtilen tarihlere kadar UTTS’ye kaydettirme zorunluluğu bulunmaktadır:



• Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtlar (en geç 31/12/2024 tarihine kadar),



• Trafiğe ilk defa kaydedilen sıfır kilometre bireysel taşıtlar (1/07/2025 tarihinden itibaren kayıt ve tescil işlemini takip eden bir ay içerisinde),



• Akaryakıt dağıtım şirketlerine ait taşıt tanıma sistemlerini kullanan bireysel taşıtlar (30/06/2025 tarihine kadar).

