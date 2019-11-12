Ütük Göleti'nde su seviyesi yüzde 80 azaldı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kocakaymaz Ütük Göleti’nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışın olmaması nedeni ile 2 ayda su seviyesi yaklaşık yüzde 80 oranında düştü.



Bölgede bulunan köylerde yaşayan çiftçilerin su ihtiyacını karşıladığı gölette su oranın düşmesi ile problemler yaşanıyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların su içtiği göletteki su seviyesinin azalması ile ortaya çıkan batak nedeni ile havzada kalan su da kullanılmaz hale geldi.

Yetkililere gölette kalan suyun da yok olmaması için suyun tahliye edildiği kapakların kapatılması konusunda başvuruda bulunduklarını söyleyen İsmet Akgül isimli vatandaş, yaşadıkları problemlere değinerek, “Uzun süredir burası böyle ama yaklaşık 1 aydır yanına yaklaşılmıyor. Suyun azalması nedeni ile bataklık ortaya çıktı. Bundan dolayı da insanlar, hayvanları bataklığa saplanır diye dışarı salamıyor. Hayvanlara ahırda su veriyoruz. Ama bataklık olduğu için tankerlere de su dolduramıyoruz. Biz yetkilileri aradık. ‘Biz gelip kapakları kapatacağız’ dediler. Ama gelen giden olmadı” dedi.

“AHIRA SU TAŞIYORUZ"



Gölete yaklaşan hayvanları çamura saplandığı için ahırlarına su taşımak zorunda kaldıklarını ifade eden Sadi Akgül isimli vatandaş ise, “Biz buranın bataklığa dönmesinden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Tankerlerle yaklaşamadığımız için su dolduramıyoruz. Hayvanlar da batıyor. Burada benim hayvanlarım batağa saplandı. Bunun için müracaat ettik. Ama bir buçuk aydır kapaklar açık, su akıyor. Yaklaşık 2 aydır da iyice azaldı. Hayvanlarımız için mecburen ahıra su taşıyoruz. Bir de burada suyun azalmasını fırsat bilenler balık zayiatı yapıyor. Adapazarı, İstanbul, Kandıra, İzmit’ten gelenler balık bırakmadılar. Buradaki hayvanlarda yiyecek bulamıyor” diye konuştu.