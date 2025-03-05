Üvey abisini öldüren sanığa 15 yıl hapis

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI



Çayırcı için "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.



Davanın karar duruşması görüldü.



Duruşmada Sezer Keklikçi’nin İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen ölüm raporunda Sezer Keklikçi’nin sekme sonucu vücuduna isabet eden mermi nedeniyle öldüğü belirtilerek, “Kişinin ölümüne neden olan ateşli silah mermi çekirdeğinin vücuduna doğrudan isabet etmemiş olduğu, sekme sonucu isabet etmiş olduğu tespit edildi.” denildi.



Sanık Caner Çayırcı duruşmadaki savunmasında, üvey ağabeyini öldürme niyetinde olmadığını ifade ederek, “Ben o an ne yapacağımı bilemiyordum. İstesem ağabeyimi vurabilirdim. Yere ve havaya ateş ettim. Üzerime korkusuzca geliyor, geri dönmüyordu. Ben ailemle ağabeyim arasında tampon bölgeydim. Ben elinde silah olduğunu sandım fakat bıçak varmış.” dedi.



Heyet, Caner Çayırcı’yı "Olası kast ile kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca olay sırasında Sezer Keklikçi’nin eşini yüzüne vurduğu belirtilen sanık Çayırcı, "kasten yaralama" suçundan da 5 yıl hapse çarptırıldı