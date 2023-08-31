Üvey ağabeyini öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi Akdeniz Sokak'ta oturan T.E. (16), dün sabah saatlerinde yatağında uyuyan üvey ağabeyi Arda Ercan'ı (22) başına pompalı tüfekle ateş ederek vurdu.



Komşuların ihbarıyla gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede Arda Ercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli T.E. evde gözaltına alındı.



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde işlemleri tamamlanan T.E., adliyeye sevk edildi.



Savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan T.E., ''kasten öldürme'' suçundan tutuklandı.



T.E.'nin ifadesinde, "Bana sürekli eziyet ediyordu, akşam da bu nedenle tartıştık. Sabah uykusundayken pompalı ile ateş ederek öldürdüm." dediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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