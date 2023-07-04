Üvey anne cinayetinin perde arkasından "taciz" çıktı | Mahkemede "intikamımı aldım" dedi

Aksaray’da üvey annesi Şengül Keleş’i otomobilin içinde boğarak öldürdükten sonra cesedini sulama kanalına atan Özgür Keleş’in tutuklanmasının ardından, cinayete ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Özgür Keleş’in, 6 ay önce Şengül Keleş’in önceki evliliğinden olan 11 yaşındaki kızına taciz iddiasıyla tutuklandığı, kısa süre önce de üvey anne Şengül Keleş’in şikayetini geri almasıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Özgür Keleş’in mahkemedeki ifadesinde “İntikamımı aldım.” dediği öğrenildi.

Üvey anne cinayetinin perde arkasından "taciz" çıktı | Mahkemede "intikamımı aldım" dedi

’da merkeze bağlı Laleli Mahallesi’nde 24 Haziran günü sulama kanalında hareketsiz yatan kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince suyun az olması nedeniyle tabanı balçığa dönüşen kanaldan çıkarılan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, yaptığı araştırmada kadının Şengül Keleş olduğunu belirledi. Keleş'in 6 ay önce 11 yaşındaki kızıyla birlikte bir ev kiralayıp, eşinden ayrı yaşamaya başladığı tespit edildi. Keleş'in boşanma aşamasındaki eşi Yavuz Keleş ve üvey oğlu Özgür Keleş, şüphe üzerine gözaltına alındı.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İFADE ETTİ

şüphelilerinden Özgür Keleş, üvey annesi Şengül Keleş'i öldürdüğünü itiraf etti. Özgür Keleş ifadesinde, “Şengül Keleş'i, evin önünde araç içinde boğarak öldürdükten sonra sulama kanalına götürüp attım." dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür Keleş, “kasten öldürme” suçundan tutuklandı, babası Yavuz Keleş de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Üvey anne cinayetinin perde arkasından "taciz" çıktı | Mahkemede "intikamımı aldım" dedi - 1

ŞENGÜL KELEŞ’E ŞİDDET UYGULUYORDU

Şengül Keleş'in, Özgür Keleş'ten sürekli şiddet gördüğü ve bu nedenle de zaman zaman hastaneye tedavi için başvurduğu öğrenildi. Şengül Keleş'in cenazesi  ise Ulukışla köyünde toprağa verilirken, kızı ise yakınlarından alınıp devlet korumasına alındı.

"İNTİKAMIMI ALDIM"

Özgür Keleş’in üvey annesi Şengül Keleş'in önceki evliliğinden olan 11 yaşındaki kızını taciz etmesi sonrası annenin şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ve 6 ay tutuklu kaldığı öğrenildi.

Öldürülmeden kısa süre önce de anne Keleş'in şikayetini geri alması sonucu Özgür Keleş tahliye edildi. Keleş'in üvey annesini öldürdükten sonra çıkarıldığı mahkemede “İntikamımı aldım.” dediği öğrenildi.

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