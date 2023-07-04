Üvey anne cinayetinin perde arkasından "taciz" çıktı | Mahkemede "intikamımı aldım" dedi

ŞENGÜL KELEŞ’E ŞİDDET UYGULUYORDU



Şengül Keleş'in, Özgür Keleş'ten sürekli şiddet gördüğü ve bu nedenle de zaman zaman hastaneye tedavi için başvurduğu öğrenildi. Şengül Keleş'in cenazesi ise Ulukışla köyünde toprağa verilirken, kızı ise yakınlarından alınıp devlet korumasına alındı.



"İNTİKAMIMI ALDIM"



Özgür Keleş’in üvey annesi Şengül Keleş'in önceki evliliğinden olan 11 yaşındaki kızını taciz etmesi sonrası annenin şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ve 6 ay tutuklu kaldığı öğrenildi.



Öldürülmeden kısa süre önce de anne Keleş'in şikayetini geri alması sonucu Özgür Keleş tahliye edildi. Keleş'in üvey annesini öldürdükten sonra çıkarıldığı mahkemede “İntikamımı aldım.” dediği öğrenildi.