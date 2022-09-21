Üvey babadan öldüresiye dayak

Antalya’da 14 yaşındaki üvey oğlunu iş yerinde tekme tokat döven kişi tutuklandı.

Sarılar Mahallesi'nde 8 Eylül Perşembe günü Muhittin Ersoy Bulvarı üzerindeki bir gıda imalathanesinde küçük yaşta çocuğun yetişkin bir kişi tarafından dövüldüğü ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Söz konusu adrese gelen jandarma ekipleri, iş yerinin imalathane bölümünde çalışan K.S. ve 14 yaşındaki üvey oğlu M.E.T. ile karşılaştı.

M.E.T.’nin üvey babasının kendisini sürekli dövdüğünü söylemesi üzerine üvey baba K.S. jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü.



ÜVEY BABA TUTUKLANDI



Gözaltına alınan üvey baba K.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, çocuğun annesinin eşinden şikayetçi olmadığı bildirildi.



ÇOCUĞA DEVLET KORUMASI



14 yaşındaki çocuk ise olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderildi.