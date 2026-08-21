Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

Serdivan ilçesi Hamitabat Mahallesi'nde, Serdivan Belediyesi Fen İşleri Birimi'nde çalışan Aziz Dönmez, evinde uyuduğu sırada üvey oğlu A.Y.F. (15) tarafından tabancayla vuruldu.



Tabancadan çıkan kurşunun boynuna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Dönmez, ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hastanede tedavi altına alınan Dönmez, gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Olay sonrası koşarak kaçan A.Y.F. ise bir süre sonra polis tarafından yakalandı. Aziz Dönmez'in, 31 Temmuz'da evlendiği öğrenildi.



TUTUKLANDI

Sakarya’da, annesinin 20 gün önce evlendiği Aziz Dönmez’i öldüren A.Y.F. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.