Üvey kardeşi tarafından boğulmaya çalışıldı. Saldırganlar gözaltına alındı
21.02.2026 13:28
Emine Yusuf, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Gaziantep'te hırsızlık için evine giren üvey kardeşi ve diğer kişiler tarafından boğulmaya çalışılan Emine Yusuf, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 3 saldırgan gözaltına alındı.
Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Ünaldı Mahallesi, Attaroğlu sokaktaki bir evde yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu Muhamme Vekil, ile beraberindeki 3 şüpheli, gündüz vakti altınlarını çalmak üzere üvey kardeşi Emine Yusuf'un evine girdi. Şüpheliler, evdeki Emine Yusuf ve kızı Zeynep Vekil'e saldırarak altınları almaya çalıştı. Emine Yusuf, üvey kardeşinin kendisini boğmaya çalışması üzerine fenalaştı, Zeynep Vekil ise bacağından ve kalçasından bıçaklandı.
Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerindeki polisler, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Boğulmaya çalıştığı esnada fenalık geçiren Emine Yusuf ile bıçak darbesiyle yaralanan Zeynep Vekil'i de ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede tedavisine başlanan Emine Yusuf, gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti, kızının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Emine Yusuf'un cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
SALDIRGANLAR YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından yapılan geniş çaplı çalışmada üvey kardeş Muhammed Vekil ve diğer üç saldırganı da kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.