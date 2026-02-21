Üvey kardeşi tarafından boğulmaya çalışıldı. Saldırganlar gözaltına alındı

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerindeki polisler, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Boğulmaya çalıştığı esnada fenalık geçiren Emine Yusuf ile bıçak darbesiyle yaralanan Zeynep Vekil'i de ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavisine başlanan Emine Yusuf, gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti, kızının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Emine Yusuf'un cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından yapılan geniş çaplı çalışmada üvey kardeş Muhammed Vekil ve diğer üç saldırganı da kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.