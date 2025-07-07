Üvey kızını tüfekle vurdu, yaşamına son verdi: Kayseri'de aile içi tartışma ölümle bitti

Kayseri'de 76 yaşındaki Hacı Ahmet D., üvey kızı 15 yaşındaki Yağmur K.'yi tüfekle yaraladı. Ardından Ahmet D., aynı silahla yaşamına son verdi.

Üvey kızını tüfekle vurdu, yaşamına son verdi: Kayseri'de aile içi tartışma ölümle bitti

'nin Kocasinan ilçesinde Hacı Ahmet D. ile üvey kızı Yağmur K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

ÜVEY KIZINI YARALADI

Hacı Ahmet D., tüfekle üvey kızı Yağmur K.'yi yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ardından Hacı Ahmet D., aynı tüfekle başına ateş etti.

Annenin ihbarıyla olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hacı Ahmet D.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, Yağmur K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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