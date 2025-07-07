Üvey kızını tüfekle vurdu, yaşamına son verdi: Kayseri'de aile içi tartışma ölümle bitti
Kayseri'de 76 yaşındaki Hacı Ahmet D., üvey kızı 15 yaşındaki Yağmur K.'yi tüfekle yaraladı. Ardından Ahmet D., aynı silahla yaşamına son verdi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Hacı Ahmet D. ile üvey kızı Yağmur K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
ÜVEY KIZINI YARALADI
Hacı Ahmet D., tüfekle üvey kızı Yağmur K.'yi yaraladı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ardından Hacı Ahmet D., aynı tüfekle başına ateş etti.
Annenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hacı Ahmet D.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, Yağmur K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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