Üvey oğluyla kavga eden 15 yaşındaki çocuğu öldürdü

Konya'da 48 yaşındaki üvey baba, oğlunun tartıştığı 15 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü.

Üvey oğluyla kavga eden 15 yaşındaki çocuğu öldürdü

'nın merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Tahtatepen Sokak'ta dün öğle saatlerinde iddiaya göre B.Ç. (15) ile Süleyman Armıtdalı (15) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüşürken, çevredeki vatandaşların yardımı ile ikili ayrıldı. B.Ç. olayı üvey babası S.İ.'ye (48) anlattı.

Bunun üzerine üvey baba S.İ, olayın yaşandığı yere giderek Süleyman Armıtdalı'nı karnından bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Süleyman Armıtdalı ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Süleyman Armıtdalı kurtarılamayarak hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi S.İ. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

15 yaşındaki çocuğun cenazesi bugün Saraçoğlu Eski Mezarlık'ta defnedildi.

Cenaze sonrasında hayatını kaybeden çocuğun yakınları, şüpheli S.İ.'nin evine taşla saldırırken polis ekipleri Süleyman Armıtdalı'nın yakınlarını güçlükle sakinleştirdi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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