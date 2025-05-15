Uyanık martılar gündem oldu: Mama için miyavladılar

Sultanahmet Meydanı'na kurulan kedi otomatları, madeni para karşılığında çevredeki kediler için mama veriyor.

Sistemi fark eden martılar, mama alabilmek için kedileri taklit etmeye başladı.

O anlar İstanbul'u ziyarete gelen Rus turistin cep telefonu kamerasına yansıdı.



MİLYONLARCA GÖRÜNTÜLEME ALDI

Rus turist Boguslavskiy Andrey'in sosyal medya hesabına yüklediği video kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.

O anları anlatan Andrey şunları kaydetti:

"Bu çok komik ve alışılmadık bir durumdu. Martıların böyle bir ses çıkarabileceğini hiç düşünmemiştim. Çekime başlamadan önce martı birkaç kez miyavladı, bu da hoşuma gitti. İstanbul'da her yerde kedi maması ve kedi evleri görmek çok güzel. Ben de kedileri çok seviyorum. Burada kedilerin aç kalmaması içimi ısıtıyor."