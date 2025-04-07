Uyardı diye öldürülmüştü: Ahmet'in katili yakalandı

Nusaybin ilçesi Dörtyol mevkisinde 2 Nisan tarihinde bir araç içerisinden havaya tabancayla ateş açıldığını gören Ahmet Durak, iddiaya göre uyarmak istedi. Bunun üzerine çıkan tartışmada, Durak tabanca ile vuruldu. Ahmet Durak yaralanırken, olay yerinden geçen R.H. de bacağından vuruldu.

Ahmet Durak'ın yaklaşık 5 ay önce evlendiği, eşinin de hamile olduğu bildirildi.

Görüntülerde kalabalık gruptan birinin elinde tabanca olduğu, bir süre sonra gruptan ateş açıldığı, bu sırada bölgeye polis ekiplerinin geldiği, bacağına kurşun isabet eden R.H.'nin de sekerek kaldırıma gittiği görüldü.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olaya ilişkin yürüttüğü soruşturmada tabancayı ateşleyen şüphelinin E.M. olduğu belirlendi.



Şüpheli, ilçedeki adresine Özel Harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.



Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor