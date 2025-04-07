Uyardı diye öldürülmüştü: Ahmet'in katili yakalandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde havaya ateş açan grubu uyardıktan sonra silahlı saldırıya uğrayan Ahmet Durak katili yakalandı.
Nusaybin ilçesi Dörtyol mevkisinde 2 Nisan tarihinde bir araç içerisinden havaya tabancayla ateş açıldığını gören Ahmet Durak, iddiaya göre uyarmak istedi.
Bunun üzerine çıkan tartışmada, Durak tabanca ile vuruldu. Ahmet Durak yaralanırken, olay yerinden geçen R.H. de bacağından vuruldu.
Şüpheliler kaçarken çağırılan ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Durak yaşamını yitirdi, R.H'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Görüntülerde kalabalık gruptan birinin elinde tabanca olduğu, bir süre sonra gruptan ateş açıldığı, bu sırada bölgeye polis ekiplerinin geldiği, bacağına kurşun isabet eden R.H.'nin de sekerek kaldırıma gittiği görüldü.
KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olaya ilişkin yürüttüğü soruşturmada tabancayı ateşleyen şüphelinin E.M. olduğu belirlendi.
Şüpheli, ilçedeki adresine Özel Harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor
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