Uyarı tabelasını dikkate almadı: Yan yatan araçta sıkışan iki kişiyi itfaiye kurtardı

Antalya 'nın Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ve dönüşün yasak olduğu kavşak sisteminden dönmek isteyen bir araç kazaya neden oldu. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halindeki Mehmet K., dönüşün yasak olduğu noktadan dönüş yapmak istedi. Bu sırada karşı yönden gelen Sevda C.'nin kullandığı araç ile çarpışan Mehmet K.'nin bulunduğu araç, çarpmanın şiddetiyle savrularak yan yattı.

YAN YATAN ARAÇTA SIKIŞTILAR



Kazayı gören vatandaşlar ve diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Mehmet K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yan yatan araçta sıkıştı. Diğer aracın sürücüsü Sevda C. ise kazanın etkisiyle şoka girerken, vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçta sıkışan Mehmet K. ve ismi öğrenilemeyen yolcu sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Yan yatan araçtan burunları bile kanamadan çıkan iki kişi ve diğer aracın sürücüsü Sevda C., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.