Uyarılara aldırmadı, dev dalgalara rağmen denize girdi

Meteorolojinin şiddetli fırtına uyarısında bulunduğu Hatay’ın kıyı sahillerinde fırtına etkili oldu.



Şiddetli fırtınanın etkili olduğu İskenderun, Dörtyol, Payas ve Arsuz ilçelerinde kıyı kesimlerinde dev dalgalara neden oldu.



Meteorolojinin uyarısının ardından Hatay Valiliği, 25 Temmuz 2026 tarihinde ‘Hatay il genelinde denize girmek tehlikeli ve yasaktır’ uyarısında bulundu.