Uygar Yıldırım kimdir? CHP Çiğli Belediye Başkanı adayı Uygar Yıldırım'ın biyografisi

İzmir Malatyalılar Derneği'nin başkanı olan Uygar Yıldırım, İzmir'in Çiğli ilçesinde CHP'nin belediye başkan adayı oldu. İşte, CHP Çiğli Belediye Başkanı adayı Uygar Yıldırım'ın biyografisi...



UYGAR YILDIRIM KİMDİR?



Karşıyaka Şemikler Anadolu Lisesi'nden mezun olan Uygar Yıldırım, Ege Üniversitesi Devlet Türk Mûsıkîsi Konservatuvarı'nda da yükseköğrenim eğitimi aldı.



Mimarlık ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren bir iş insanıdır.



Öte yandan İzmir Malatyalılar Dernek Başkanlığı görevini de üstleniyor.

