Uygar Yıldırım kimdir? CHP Çiğli Belediye Başkanı adayı Uygar Yıldırım'ın biyografisi

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde CHP'nin İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu. CHP, İzmir'in Çiğli ilçesinde Uygar Yıldırım aday gösterdi. Bu gelişmenin ardından Uygar Yıldırım hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Uygar Yıldırım kimdir?

Uygar Yıldırım kimdir? CHP Çiğli Belediye Başkanı adayı Uygar Yıldırım'ın biyografisi

İzmir Malatyalılar Derneği'nin başkanı olan Uygar Yıldırım, İzmir'in Çiğli ilçesinde 'nin belediye başkan adayı oldu. İşte, CHP Çiğli Belediye Başkanı adayı Uygar Yıldırım'ın biyografisi...

UYGAR YILDIRIM KİMDİR?

Karşıyaka Şemikler Anadolu Lisesi'nden mezun olan Uygar Yıldırım, Ege Üniversitesi Devlet Türk Mûsıkîsi Konservatuvarı'nda da yükseköğrenim eğitimi aldı.

Mimarlık ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren bir iş insanıdır.

Öte yandan İzmir Malatyalılar Dernek Başkanlığı görevini de üstleniyor.

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