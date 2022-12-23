Uygulama başlıyor | Berberler ve kuaförler pazar günü açık mı?

Berberler, kuaförler ve güzellik salonları için aynı gün haftalık tatil uygulaması 1 Ocak'ta başlıyor. İşletmeler arasında genel kanı, Pazar gününün tatil günü olarak seçilmesi yönünde.

Uygulama başlıyor | Berberler ve kuaförler pazar günü açık mı?

Berberlere haftalık tatil uygulaması başlıyor. 

Açıklama Berberler Kuaförler ve Salonu İşletmecileri Federasyonu’ndan geldi.

Federasyon tatil günü uygulmasının başlamasını “Hayalimiz gerçek oluyor” sözleriyle duyurdu. 

Uygulama başlıyor | Berberler ve kuaförler pazar günü açık mı? - 1

Federasyona göre tatil günü uygulamasından faydalanacak berber, kuaför ve güzellik salonları Pazar gününün seçilmesini istiyor.

Yapılan mevzuat değişikilğine göre hatfalık tatil uygulaması 1 Ekim tarihi itibariyle yürürlüğe girecekti. Ancak o tarihe kadar geçen sürede gerekli hazırlıklar yapılamadığı için uygulama ertelenmişti.

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