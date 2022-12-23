Uygulama başlıyor | Berberler ve kuaförler pazar günü açık mı?

Berberlere haftalık tatil uygulaması başlıyor.



Açıklama Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu’ndan geldi.

Federasyon tatil günü uygulmasının başlamasını “Hayalimiz gerçek oluyor” sözleriyle duyurdu.

Federasyona göre tatil günü uygulamasından faydalanacak berber, kuaför ve güzellik salonları Pazar gününün seçilmesini istiyor.



Yapılan mevzuat değişikilğine göre hatfalık tatil uygulaması 1 Ekim tarihi itibariyle yürürlüğe girecekti. Ancak o tarihe kadar geçen sürede gerekli hazırlıklar yapılamadığı için uygulama ertelenmişti.