Uygulama noktasından kaçan otomobil, 3 araca çarptı: 7 yaralı

Diyarbakır'da uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan sürücüsünün kaçtığı otomobil, 2 polis aracı ile bir otomobile çarparak durdu.

- Silvan kara yolundaki uygulama noktasında akşam saatlerinde ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Kaçış sırasında 2 polis aracına çarpan otomobil, kent merkezine doğru hızla ilerleyerek Terkan Caddesi’ne girdi. Ardından 4 kişinin bulunduğu bir başka araca çarpan otomobil durdu. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi ile kazaya karışan diğer otomobilde ise 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. 

