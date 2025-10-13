Uygulama noktasından kaçan otomobil, 3 araca çarptı: 7 yaralı

Diyarbakır- Silvan kara yolundaki uygulama noktasında akşam saatlerinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Kaçış sırasında 2 polis aracına çarpan otomobil, kent merkezine doğru hızla ilerleyerek Terkan Caddesi’ne girdi. Ardından 4 kişinin bulunduğu bir başka araca çarpan otomobil durdu. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi ile kazaya karışan diğer otomobilde ise 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.