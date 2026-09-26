Uygulama noktasından kaçtı, polisle çatıştı, intihar etti
26.09.2026 23:49
39 ayrı suç kaydı olan şahsın 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi
Gaziantep'te uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve sonrasında polisle çatışan şahıs, yakalanacağını anlayınca yaşamına son verdi.
Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesi'nde, polis ekipleri tarafından kurulan uygulama noktasına aracıyla yaklaşan İ.H.K isimli şahıs, “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Yaşanan kovalamaca sırasında polise ateşle karşılık veren şahıs, aracından inerek yakındaki Nezahat Kemal Akınal İlkokulu bahçesine kaçtı.
Olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken okul bahçesinde de kısa süre polisle çatışan şahıs, yakalanacağını anlayınca elindeki silahla kendini vurarak hayatını kaybetti.
Şahsın 39 ayrı suç kaydı olduğu ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şahsın cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.