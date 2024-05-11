Uygulama yapan polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı

Kayseri’de trafik uygulaması yapan polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Uygulama yapan polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Mahallesi'nde trafik uygulaması yapan memuru H.U.'ya aracıyla çarpıp, yaralanmasına neden olan İ.T. (23) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kamera ve alan incelemeleri neticesinde yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen İ.T., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olayda yaralanan polis memuru H.U.’nun tedavisinin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde sürdüğü öğrenildi.

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