Uygulamadan kaçan alkollü sürücünün çarptığı 17 yaşındaki genç öldü
21.12.2025 18:11
DHA
İzmir'de uygulamadan kaçan alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Furkan Korkmaz hayatını kaybetti, otomobildeki 1 kişi ağır yaralandı. Furkan’ın ağabeyinin de geçen yıl aynı motosikletle geçirdiği kazada öldüğü öğrenildi.
İzmir'in Kınık ilçesinde, uygulama yapan jandarmanın dur ihtarına uymayan sürücünün otomobili, takip sırasında motosiklete çarptı. Kazada ehliyetsiz motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki Furkan Korkmaz, hayatını kaybetti.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Poyracık Mahallesi’nde meydana geldi. 35 CPB 428 plakalı otomobilin sürücüsü T.U. (36), yol kenarında uygulama yapan jandarma trafik ekiplerini görüp, hızını arttırdı. Ekiplerin takibe aldığı otomobil, Poyracık Mahallesi Bergama Caddesi'nde 35 BOC 845 plakalı motosiklete, ardından da park halindeki 35 BOC 845 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı.
DURUMU AĞIR
Motosikletin kasksız sürücüsü Furkan Korkmaz hayatını kaybederken, otomobildeki A.A. ise ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.A'nın beyin kanaması geçirdiği, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Sürücü T.U. gözaltına alındı.
Furkan Korkmaz ve ağabeyi Kemal Korkmaz
AĞABEYİ DE AYNI MOTOSİKLETLE KAZADA ÖLMÜŞ
Furkan Korkmaz’ın ağabeyi Kemal Korkmaz’ın da (21) geçen yıl eylül ayında aynı motosikletle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.
3.70 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Öte yandan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü T.U.’nun 3.70 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.