Uygulamadan kaçan alkollü sürücüyü polis havaya ateş açarak yakaladı

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kentin huzur ve güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde yapılan uygulamalarda 150 polis görev alırken, durdurulan araçların sürücüleri denetlendi. Aranan şahıslar yakalanırken, kurallara uymayan sürücülere ceza yazıldı.



ALKOLLÜ SÜRÜCÜ POLİSLERİ SÜRÜKLERİ



Osmaniye Mahallesi, Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler 16 PH 934 plakalı otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. "Dur" ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya çalışırken, ekipler aracı durdurmak için tutundu. Araca tutunan polisi hiçe sayan maganda, polisi sürükledi. Diğer polislerin havaya ateş açması sonucu otomobil, başka bir araca çarparak durdu.



Yusuf K.'nin (20) alkol testinde 2.0 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.



UYGULAMA ESNASINDA CEZA YAĞDI



4 farklı noktada yapılan uygulamalarda 190 araç denetlendi. 484 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Sürücülere 70 bin TL cezai işlem uygulandı. 2 alkollü sürücüye ceza yazılırken, üzerinde 18 gram uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı.