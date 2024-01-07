Uygulamadan kaçan sürücüye 53 bin 400 TL ceza

Çorum'da uygulama yapan polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakayı ele verdi.

Uygulamadan kaçan sürücüye 53 bin 400 TL ceza

Alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yapılan şok uygulamada, polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacının ardından araç Fatih Caddesi üzerinde yakalanarak durduruldu. ekipleri, kaçan sürücüye 53 bin 400 TL idari para cezası uyguladı ve ehliyetini süresiz olarak iptal etti.

Kovalamacaya karışan araç çekici vasıtasıyla otoparka çekilirken, sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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