Uygulamadan kaçan alkollü sürücü yakalandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Gönen İlçe Trafik Şube Müdürlüğü’nün Kurtuluş Mahallesi 5002 Sokak Murat Evler civarında yaptığı trafik uygulamasından kaçan araç sürücüsü, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Araç içerisinde bulunan 19 yaşındaki A.D.Ç. ve 23 yaşındaki H.S.’nin alkollü olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin uzun süren kovalamacası sırasında iki resmi polis aracı ve park halindeki bir başka araç hasar gördü. Maddi hasarın boyutuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan A.D.Ç. ve H.S. hakkında adli soruşturma başlatıldı.