Uygulamadan kaçmaya çalışan sürücü dehşet saçtı: 2'si polis 4 yaralı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı polis memurları Hasan D. ve Ali Osman S. ve vatandaşlar Mustafa E. ve Mevlüt K. ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 4 kişiye çarparak kaçan Yunus Emre K. yapılan çalışmalar sonucunda Karaseki mevkiinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralılardan polis memuru Hasan D.’nin kolunda ve ayağında kırık olduğu, Ali Osman S.’nin ise ayağında kırık olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.