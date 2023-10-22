Uygulamadan kaçmaya çalışan sürücü dehşet saçtı: 2'si polis 4 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde bekçilerin "dur" ihtarına uymayan sürücü ihbar üzerine uygulama noktasında kendisini durdurmaya çalışan polislerden kaçmaya çalışırken 2’si polis 4 kişiye çarptı. 4 kişinin yaralanmasına rağmen kaçmaya devam eden sürücü kısa süre içinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Uygulamadan kaçmaya çalışan sürücü dehşet saçtı: 2'si polis 4 yaralı

Olay dün saat 22.30 sıralarında ’un Bucak ilçesi Cami Mahallesinde meydana geldi. Bekçilerin durumundan şüphelendiği Yunus Emre K. idaresindeki otomobil bekçilerin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

Bekçilerin plakayı bildirmesi üzerine Türkerler Caddesinde trafik uygulaması yapan ekipleri aracı durdurmaya çalıştığı esnada "dur" ihtarına uymayan otomobil, kaçmaya çalışırken 2 polis memuruna ve 2 vatandaşa çarpıp bölgeden kaçtı. Aracın çarptığı polis ve vatandaşlar yaralandı. Uygulama noktasındaki diğer polislerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve takviye polis ekibi sevk edildi.

Uygulamadan kaçmaya çalışan sürücü dehşet saçtı: 2'si polis 4 yaralı - 1

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı polis memurları Hasan D. ve Ali Osman S. ve vatandaşlar Mustafa E. ve Mevlüt K. ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 4 kişiye çarparak kaçan Yunus Emre K. yapılan çalışmalar sonucunda Karaseki mevkiinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralılardan polis memuru Hasan D.’nin kolunda ve ayağında kırık olduğu, Ali Osman S.’nin ise ayağında kırık olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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