Uygunsuz görüntülerini satan anneden alınan çocuk geri verildi

Bursa'da Nilüfer ilçesinde oturan Serdar A. ile N.K., 2021'de evlendi.

Çift, dünyaya gelen çocuklarına U.L.A adını verdi. Bir süre sonra şiddetli geçimsizlik yaşayan çift evliliklerinden 8 ay sonra boşanırken, U.L.A.'nın velayeti annesi N.K.'ye verildi.

UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİ 5 BİN TL KARŞILIĞINDA SATTI

Boşanma davasının ardından Serdar A., Bursa'da kaldı, N.K. ise o tarihte 2 yaşında olan oğluyla İstanbul'a yerleşti. Bir süre sonra N.K., iddiaya göre, sosyal medyada oğlu adına kanal açıp, çocuğunu emzirdiği ve kendisine ait çektiği uygunsuz görüntüleri yükleyip, izlemek isteyenlere ise abonelik ücreti olan yaklaşık 5 bin lira karşılığında satmaya başladı.

Serdar A., konuyla ilgili suç duyurusunda bulunup, oğlunun velayetini almak için dava açtı.

ACİL KORUMA

N.K. hakkında, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, "5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu" kapsamında inceleme başlatıldı.

İncelemenin ardından hazırlanan raporda, anne yanında kalan U.L.A.'nın bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliğinin tehlikede olduğu, bu nedenle hakkında "acil koruma" kararı verilmesi gerektiği belirtildi.

VELAYETİ BABASINA VERİLDİ

İstanbul Anadolu Çocuk Mahkemesi tarafından verilen "acil koruma" kararının ardından devlet korumasına alınan çocuk, itiraz üzerine 1 hafta sonra, 27 Kasım 2024'te anneye geri verilirken, Serdar A. da, velayetin değiştirilmesi için dava açtı.

Bursa 11’inci Aile Mahkemesi, 28 Kasım’da yapılan duruşmada, U.L.A.’nın velayetinin tedbiren babasına verilmesini kararlaştırdı.

Oğlunu almak için polis ve pedagog eşliğinde İstanbul Pendik’te yaşayan eski eşinin adresine giden Serdar A., evde kimseyi bulamadı.

Eski eşine ve ailesine, cep telefonları kapalı olduğu için ulaşamayan Serdar A., çocuğunun kaçırıldığına dair Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. 6 Aralık’ta, polis ve pedolog eşliğinde eski eşinin evine giden Serdar A., oğlu U.L.A.'yı teslim aldı.

