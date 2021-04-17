Uygunsuz görüntüleri çekilen kıza şantaj yaparak birlikte olan 7 kişi tutuklandı

Tekirdağ’da iki yıl önce 15 yaşında olan C.A., O.M. adlı şüpheli tarafından tecavüze uğradı.

Bu sırada gizlice cep telefonu ile görüntü çeken O.M., bu görüntüleri diğer arkadaşlarıyla paylaştı. Görüntüleri elde edenler kıza şantaj yaparak birlikte olmaya zorlayınca, C.A., durumu annesine anlattı.

Annesinin İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürdüğü C.A., verdiği ifadesinde O.M.’nin kendisini zorla il dışına çıkardığını ve ağaçlık bir alanda rızası dışında birlikte olduğunu iddia etti. O esnada kendisinin uygunsuz görüntülerini çekerek, başka kişilere gönderdiğini , bu kişilerinde kendisine görüntüleri yaymakla şantaj yaparak birlikte olmaya zorladığını anlatarak, şikayetçi oldu.



POLİS EŞ ZAMANLI OPERASYONLA 9 ŞÜPHELİYİ YAKALADI



Kızın ifadelerinin ardından Çocuk ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek, O.M.(24), T.T.(20), M.L.(29), M.G.(35), B.E.(24), E.G.(23), A.Ö.(17), R.C.B.(19) ve A.D.’yi(17) gözaltına aldı.



Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mağdur C.A., Tekirdağ Adliye Sarayı, Adli Görüşme Odası’nda pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde, polisteki ifadelerini tekrarlayarak, şüphelilerden şikayetçi oldu. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden O.M., T.T., M.L., M.G., B.E., E.G., ve A.Ö., sevk edildikleri Tekirdağ 2’inci Sulh Ceza Hakimliği’nde tutuklanırken, R.C.B, yurtdışı yasağı, A.D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.



​Mağdur C.A. ise mahkeme kararıyla koruma altına alındı.