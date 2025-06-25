Uykudayken evleri kundaklandı: 2 milyon lira haraç isteniyor

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 5 kişilik ailenin yaşadığı ev, gece saatlerinde ateşe verildi. Yunus Emre Mahallesi 919 Sokak'ta üç çocuk sahibi Ali (29) ve Meryem (21) Artış çiftinin kirada oturduğu zemin kattaki müstakil ev, dün gece saatlerinde pencereden içeriye yanıcı madde atılması sonucu alev aldı. Bu sırada uykuda olan Artış çifti, çocuklarını alarak hızla dışarı çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Artış çifti, evlerini daha önce hayvan ticareti yaptıkları ve aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan akrabaları A.A'nın kundakladığını ileri sürerek, polise şikayette bulundu.

2 MİLYON LİRA HARAÇ İDDİASI

Akrabasının kendisinden 2 milyon lira haraç istediğini öne süren Artış, "Bana sürekli tehdit mesajı atıyor ve değişik yurt dışı numaralarından beni arıyorlar. 2 milyon lira haraç istiyorlar. Yabancı bu kalleşliği yapmaz. Biz ev yanarken son anda çocuklarımızı kurtarabildik. Şikayetçi olduk, mağduruz. Burada kiracıyız, ev sahibi de 'evimi yaptırın' diyor" şeklinde konuştu.



Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.