Uyuştucuya geçit yok | Yerlikaya: 175,5 kilogram esrar ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de düzenlenen NARKOKAPAN-13 operasyonuyla 175,5 kilogram esrarın yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından NARKOPAN-13 uyuşturucu operasyonuna ilişkin bilgi verdi.
Yerlikaya, Hakkari'de düzenlenen operasyonda 175,5 kilogram uyuşturucu ele getirildiğini açıkladı.
"Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir." ifadelerini kullanan Yerlikaya, "Uyuşturucuya karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.
BİR YILDA TONLARCA UYUŞTURUCU YAKALANDI
Öte yandan Yerlikaya, 2024 yılında toplam 28 ton 82 kilogram esrarın ele geçirildiğini de açıkladı.
Hakkari'de düzenlenen “NARKOKAPAN-13” operasyonunda; 175,5 Kg Esrar ele geçirildi. ❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 20, 2025
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⛔️ Zehir Taciri Yabancı Uyruklu 2 Şüpheli yakalandı.❗️
Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; “geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir.” Uyuşturucuya karşı… pic.twitter.com/IV8WYTQPIR
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