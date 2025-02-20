Uyuştucuya geçit yok | Yerlikaya: 175,5 kilogram esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından NARKOPAN-13 uyuşturucu operasyonuna ilişkin bilgi verdi.



Yerlikaya, Hakkari'de düzenlenen operasyonda 175,5 kilogram uyuşturucu ele getirildiğini açıkladı.



"Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir." ifadelerini kullanan Yerlikaya, "Uyuşturucuya karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.



BİR YILDA TONLARCA UYUŞTURUCU YAKALANDI



Öte yandan Yerlikaya, 2024 yılında toplam 28 ton 82 kilogram esrarın ele geçirildiğini de açıkladı.