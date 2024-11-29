Uyuşturucu alışverişinde kan aktı: 2 gözaltı

Saldırganlar ise yaya olarak olay yerinden kaçtı.Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada saldırganların 35 plakalı bir otomobille olay yerine geldikleri belirlendi.

Polis güvenlik kamera görüntülerini izleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Fatih’te düzenlenen operasyonda olayda silah kullanan Şerif V.K.(25) ile ona yardım eden Şehmus Y.(37) gözaltına alındı.

Şüphelilerden Şerif V.K.’nin daha önceden 3, Şehmus Y.’nin ise 7 suç kaydı olduğu belirlendi.

UYUŞTURUCU CİNAYETİ

Poliste yapılan sorgularında suçlarını itiraf eden şüphelilerin Emin Aktaş ile aralarında uyuşturucu alışverişinden doğan bir alacak verecek meselesi olduğu ve cinayeti bu nedenle gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.