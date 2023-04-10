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Uyuşturucu bağımlısı çift ölen bebeklerini bir hafta fark etmedi

Adana'da uyuşturucu bağımlısı anne ve baba, 2 aylık bebeklerinin öldüğünü bir hafta sonra fark etti. Gözaltına alınan anne tutuklanırken, babanın arandığı bildirildi.

Uyuşturucu bağımlısı çift ölen bebeklerini bir hafta fark etmedi

'da bir hafta önce ölen 2 aylık kız bebek morga kaldırılırken, uyuşturucu bağımlısı anne ve babasının, bebeğin öldüğünü fark etmediği ileri sürüldü.

Suat ve Ayşegül T. çiftinin yaşadığı evden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis evin kapısını çalıp açtırdı.

Uyuşturucu bağımlısı çift ölen bebeklerini bir hafta fark etmedi - 1

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen çiftin 2 aylık kız bebeklerinin bir hafta önce öldüğü ve fark etmedikleri ortaya çıktı.

Bebeğin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, evde bulunan anne gözaltına alındı. Evde olmayan baba ise polis tarafından aranmaya başlandı.

POLİS GELİNCE FARK ETTİLER

Gözaltına alınan kadının ifadesinde, bebeğin öldüğünü polis gelince fark ettiklerini söylediği öğrenildi.

Anne ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bebeğin ölüm nedeninin ise yapılan otopsinin ardından ortaya çıkması bekleniyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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