Uyuşturucu bağımlısı çift ölen bebeklerini bir hafta fark etmedi

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen çiftin 2 aylık kız bebeklerinin bir hafta önce öldüğü ve fark etmedikleri ortaya çıktı.

Bebeğin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, evde bulunan anne gözaltına alındı. Evde olmayan baba ise polis tarafından aranmaya başlandı.

POLİS GELİNCE FARK ETTİLER

Gözaltına alınan kadının ifadesinde, bebeğin öldüğünü polis gelince fark ettiklerini söylediği öğrenildi.

Anne ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bebeğin ölüm nedeninin ise yapılan otopsinin ardından ortaya çıkması bekleniyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.