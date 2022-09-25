Bağcılar'da vahşi cinayet: Annesinin başını kesip sokağa attı

Bağcılar'da beraber yaşadığı annesini öldüren kişi yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi 2005 Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında kalan Ali S. henüz belirlenemeyen nedenle annesi Hava S. ile tartıştı.



Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S, annesinin başını bıçakla keserek, kesik başı camdan sokağa attı.



Yaşadığı evi de ateşe veren Ali S, kısmen yanan dairede beklemeye başladı. Bu sırada olayı fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken Ali S. polis ekipleri tarafından evde yakalandı.



Olayın yaşandığı sokak kapatılırken, polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.



EMNİYET'TEN AÇIKLAMA



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden cinayete ilişkin yapılan açıklamada, "Şüpheli şahısın ruh ve sinir hastalıklarından firari durumda olduğu anlaşılmıştır. Şüpheli şahıs olay yerinde olayı gerçekleştirdiği suç aletleriyle beraber görevlilerimizce yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmiştir. Tahkikat devam etmektedir" denildi.