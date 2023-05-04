Uyuşturucu baronu bazanın içinden çıktı

YATAK BAZASINDA YAKALANDI



Operasyon çerçevesinde örgütün kritik isimlerinden biri olduğu tespit edilen A.E.’nin ise İstanbul'da olduğu belirlendi.



Şafak vakti polis ekipleri tarafından şahsın kaldığı lüks daireye baskın yapılarak evinde arama yapıldı. Polis ekipleri ilk etapta A.E.’yi bulamadı fakat bu sırada kişinin eşi, şüpheli hareketlerde bulunarak yatak odasındaki yatağın üzerine oturdu.



Yatak bazasını kaldıran ekipler, uyuşturucu baronu A.E.’yi yatak altında uzanmış halde buldu. Yatak bazasından çıkarılankişi, güvenlik güçleri tarafından kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Ertürk’ün örgütle torbacılar arasında bağlantı sağladığı, torbacılardan gelen uyuşturucu paralarını toplayarak örgütün hesaplarına aktardığı, torbacılara uyuşturucu sevkiyatını yönettiği, bu nedenle örgütün kritik isimlerinden biri olduğu kaydedildi.