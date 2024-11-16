Uyuşturucu baronu Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından çıkartılan acil yakalam mesajıyla "uyuşturucu madde ticareti" suçundan aranan Daniel Sobotto, İstanbul'da düzenlenen Kuyu-39 operasyonuyla yakalandı.

Uyuşturucu baronu Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı
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Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kuyu-39 operasyonuyla " madde ticaret" suçundan aranan Daniel Sobotto'nun yakalandığını duyurdu.

tarafından çıkartılan difüzyon mesajıyla (acil yakalama mesajı) "uyuşturucu madde ticaret" suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta İstanbul’un Şişli ilçesinde yakalandı.

KRİPTOLU CEP TELEFONU

Sobotto'nun kriptolu cep telefonuyla bir iletişim uygulaması üzerinden diğer şüphelilerle iletişime geçip çeşitli uyuşturucu maddeleri satarak yüklü miktarda kar elde ettiği tespit edildi.

Yerlikaya, paylaşımında "Uluslararası işbirliği, güvenlik güçlerimizin koordinasyonu, azmi ve kararlı duruşuyla kırmızı difüzyon mesajıyla aranan şahısları tek tek yakalıyoruz." ifadelerini kullandı.

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