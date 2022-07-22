Uyuşturucu baronu savcı soruşturmasında ikinci perde: FETÖ borsası da kurmuş

Polis olan uyuşturucu kuryesinin telefonunda inceleme yapan narkotik ekipleri, aralarında polislerin de olduğu 20 kişilik çeteyi bir savcının yönettiğini belirledi. Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli savcıyla ilgili bir skandal daha ortaya çıktı.

Haberler - ntv.com.tr 22.07.2022 - 08:11

Uyuşturucu baronu savcı soruşturmasında ikinci perde: FETÖ borsası da kurmuş

İlişkili Haberler

Uyuşturucu baronu savcı, kuryeler polis çıktı

Uyuşturucu baronu savcı, kuryeler polis çıktı

Adana'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan şebekeye yönelik Konya Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, polis memuru olan kuryenin telefonunda yapılan incelemede Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'a ulaşılmıştı. 

TELEFONDAKİ MESAJLARDAN SAVCI ÇIKTI

Sabah gazetesinin haberine göre, kurye polisin telefonunda Whatsapp mesajlaşma uygulamasını inceleyen polisler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın F.K'ya uyuşturucu sevkiyatı ile ilgili talimatlar verdiğini tespit etti. 

Yarbaş'ın uyuşturucu trafiğini yönettiği ve örgüt lideri olduğu ortaya çıkarken aynı zamanda FETÖ borsası oluşturduğu da belirlendi.

TEK TEK ARAYIP PARA İSTEDİLER

Ele geçirilen WhatsApp mesajlarında Osman Yarbaş'ın, polis memuruna FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçlaması ile soruşturma başlatılan ve kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verilecek olan şüphelilerin bilgilerini atarak para istedikleri belirlendi.

Örgüt üyelerinin yabancı kişilerin üzerine alınmış GSM hatlarından bu kişileri arayıp para istediği ortaya çıktı.

3 MİLYON PARA ALMIŞLAR

Örgüt üyelerinin FETÖ/PDY suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan kişileri arayarak, "Hakkınızda FETÖ suçlamasıyla dosyanız bulunuyor. Eğer 500 bin lira verirseniz kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecek" dediği ve örgüt üyelerinin parayı almasıyla Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları imzaladığı belirlendi. Örgütün bu şekilde 9 kişiden 3 milyon lira para aldığı tespit edildi.

FETÖ SORUŞTURMASI OLAN AVUKATTAN PARA İSTEMİŞLER

Örgüt üyelerinin, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçlaması ile soruşturma başlatılan bir avukatı da telefonla aradığı ortaya çıktı. 

Örgütün telefonla aradığı ve para istediği avukatın ise Adana Cumhuriyet Başsavcısının yanına giderek yaşananları aktardığı, bunun üzerine Başsavcının dosya savcısı Osman Yarbaş'ı yanına çağırdığı, Yarbaş'ın ise 'Benim böyle bir bilgim yok' diyerek odadan çıktığı belirtildi.

Avukatın şikayetinin ardından örgüt üyelerini telefonla arayan Cumhuriyet Savcısı Yarbaş'ın 'Avukatı aradığınız sim kartı kırıp yok edin' diyerek avukatı bir daha örgüt üyelerinin aramamasını istediği öğrenildi.

POLİSLERİ UYUŞTURUCU KURYESİ YAPMIŞ

Yapılan çalışmalarda örgüt liderinin Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş olduğu, örgüt lider yardımcısı Cahit Kutluk ile Semiyan Kutluk olduğu, Narkotik Şubede çalışan polis memurları M.B.Y. ile polis F.K'nın ise uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirlendi.

Geçen hafta operasyon için düğmeye basan polis, Konya merkezli 4 ilde 20 kişiyi gözaltına aldı. Örgüt lider yardımcıları ve polis memurlarının da aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş ise Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından açığa alındı. Osman Yarbaş'ın soruşturması için HSK tarafından müfettiş görevlendirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...