Uyuşturucu baronu savcının WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

Savcı Osman Yarbaş'ın WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.

Cumhuriyet savcısı Osman Yarbaş, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "suç örgütü kurma" iddiasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Antalya'da gözaltına alınan savcı Osman Yarbaş, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adana'ya götürüldü.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yarbaş, savcılık tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Yarbaş, nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "suç örgütü kurma" iddiasıyla tutuklandı.

OPERASYON



Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 30 Ekim 2021'de bir araçta 24 kilo 600 gram eroin ele geçirdiği operasyonun şüphelisinin, Adana'da daha önce narkotik ekibinde görev yapan polis memuru C.A. olduğu tespit edilmişti.



Tutuklanan zanlıyla bağlantılı kişileri tespit etmek için başlatılan çalışmalarda ise C.A'nın uyuşturucuyu taşıdığı aracın Adana'da görevli savcı Osman Yarbaş'a ait olduğu bilgisine ulaşılmıştı.



Yarbaş'ın, 5 Temmuz'da Konya merkezli Adana, Van, Hakkari ve Antalya'da düzenlenen ikinci operasyon kapsamında tutuklanan 13 şüpheli arasındaki polislerden M.B.Y. ile de Antalya'ya gittiği belirlenmişti.



Operasyonlar kapsamında 4'ü polis 14 zanlı tutuklanmıştı.



HSK 2. Dairesi, 11 Mayıs'ta savcı Osman Yarbaş'ı görevden uzaklaştırmış, yürütülen inceleme ve soruşturma çerçevesinde HSK müfettişlerince Yarbaş'ın meslekten ihracı teklif edilmişti.

Sabah gazetesi'nden İlker Turak'ın haberine göre; ele geçirilen WhatsApp konuşmalarında, örgüt üyesinin savcının talimatıyla bir doktordan "takipsizlik kararı" karşılığında para istediği yer alırken, örgüt üyesi ile savcı arasında geçen diyalog şöyle:



Savcı: Sen ara doktoru. De ki geldin mi Adana'ya diye sert konuş.



Örgüt üyesi: Hafta içi gelemem diyor hafta sonu geleyim diyor.



Savcı: İzin alıp gel deseydin. Senin keyfini mi bekleyeceğiz deseydin.



Örgüt üyesi: O zaman geleyim dedi. Yalnız çok para istiyorsunuz diyor. 100 bine çok diyor. Daha 400 bile demedim.

Savcı: İster ver ister verme diye söyle. 400'ü söyleseydin ya.



Örgüt üyesi: Ne kadar süre verelim parayı toplaması için.



Savcı: Net ol. 400'ü de söyle. Gelmezse neler olabileceğini anlat. İhraç olacağını falan.



Örgüt üyesi: Anlattım. 400 imkânsız diyor.



Savcı: Bu kaşınmaya başladı gibi. Para lazım ya 100 bini alsak mı?



Örgüt üyesi: Konuştum abi param yok açılsın dava dedi.



Savcı: Açarız biz de.