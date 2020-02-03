Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi serbest bırakan hakime rüşvet davası

Türkiye'nin en büyük uyuşturucu kaçakçılarından biri olarak bilinen Ergenekon davasının gizli tanığı İranlı Naci Şerif Zindaşti'yi serbest bırakan hakime rüşvetten dava açıldı.

Sabah gazetesinin haberine göre 5 yıla kadar hapsi istenen hakimin, Zindaşti'yi bırakma karşığılında 3.5 milyon dolar rüşvet aldığı öne sürüldü. İranlı Naci Şerif Zindaşti ismi yurtdışına kaçan firari savcı Zekeriya Öz ile gündeme gelmişti. Zekeriya Öz, Zindaşti'yi Ergenekon davasında "terazi" kod adıyla gizli tanık yaptı.

İranli uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ve 3 adamının avukatı 19 Ekim 2018'de "tutukluluk incelemesi" için İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurmuştu. Başvuruyu İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimi Cevdet Özcan değerlendirmiş, Zindaşti ve beraberindeki 3 şüpheliyi "tahliye" etmişti.

Bunun üzerine tutuklular gece saat 23.30'da Silivri Cezaevi'nden çıkarılmışlardır. Soruşturma savcısı Sercan Devrim karara itiraz etmiş, dosyayı ele alan İstanbul 6. Sulh Ceza hakimi tekrar tutuklama kararı çıkarmıştı. Ancak Zindaşti ve adamları iki mahkeme arasındaki 3 saat gibi kısa sürede sırra kadem bastı. Zindaşti ve 3 adamının yurtdışına çıktığına dair bir ize ulaşılamasa da yasadışı yollardan Türkiye'den ayrıldıkları değerlendiriliyor.

Tahliye kararı ardından kararı veren hakim Özcan hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

RÜŞVET İDDİASI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve İş insanı Doğan Kasadolu'nun "ihbar eden" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, Özcan'ın Zindaşti'yi tahliye etmesi karşılığında rüşvet aldığı anlatıldı.



ŞİFRELİ 10 LİRA

İddianamede, Özcan'ın avukatları Oktay Bağatır ve Servet Haznedar'ın üzerinden seri numarasının bir şifre olarak kullanıldığı 10 liralık banknot alarak Kapalıçarşı'da bulunan bir kuyumcuya gittiği kaydedildi.

Özcan'in bu banknotu verdikten sonra kuyumcudan 3.5 milyon dolar aldığı belirtildi. İddianamede, Zindaşti'nin FETÖ üyesi Zekeriya Öz'e de zamanında 300 bin euro rüşvet verdiği de ileri sürüldü.

Özcan'ın, FETÖ üyeleri Metin Topuz, Zekeriya Öz ve Cihan Kansız ile irtibatı bulunan, 'uyuşturucu ticareti', 'terör örgütü yöneticiliği' gibi birçok suçtan kaydı bulunan Zindaşti ile 3 adamının yurtdışına kaçamasına neden olduğu kaydedildi.



ÖZCAN İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Özcan'in HSK Müfettişliği'ne verdiği yazılı savunması da iddianamede yer aldı. Özcan daha önce aldığı kritik görev ve baktığı önemli dosyalar ile verdiği kararlar nedeniyle kendisine iftira atıldığını iddiaların mesnetsiz ve tutarsız olduğunu, sahip olduğu mal varlığı değerlerinin mal beyanlarında açık olduğunu iddia etti.

İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti ve 3 adamı hakkında tahliye kararı veren hakim Cevdet Özcan hakkında rüşvetten iddianame düzenlendi. Özcan'in 3.5 milyon dolar rüşvet aldığı öne sürüldü.



Tahliye kararını veren savcı hakkında hazırlanan iddianamede, HSK müfettişi tarafından hazırlanan rapordaki tespitlere de yer verildi. Buna göre, Özcan'ın hukuki takdir yetkisini aşarak, mevcut delil durumu ile bağdaşmayacak şekilde tahliye kararı verdiği ifade edildi.

Özcan'in bilinçli olarak verdiği kararla şüphelilerin kaçmasına imkan sağlayıp mesleki kıdem ve deneyiminden beklenen basireti göstermeyip yargıya duyulan güven ve saygınlığı ortadan kaldırdığı kaydedildi. Özcan "rüşvet almak" ve "görevi kötüye kullanma' suçlarından Yargıtay'ın ilgili dairesinde hakim karşısına çıkacak.

