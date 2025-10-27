Uyuşturucu baskınında çatışma: 1'i polis 2 yaralı

Başkentte yapılan uyuşturucu operasyonunda şüpheli polise ateş açtı. Bir polis yaralandı, şüpheli de vurularak yakalandı.

'nın Keçiören ilçesinde polisin yürüttüğü operasyonunda çatışma çıktı.
Olay, gece saatlerinde Kanuni mahallesinda meydana geldi. Ankara Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube 'de görevli polis memuru Ahmet Y., takip ettikleri adrese giden ve uyuşturucu satıcısı olduğu değerlendirilen Muhammed Furkan K.’nın açtığı ateşle yaralandı.

Yaralanan polis memurunun karşılık verdiği saldırgan yaralı şekilde yakalandı. Yaralı şüpheliyle birlikte Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu açıklandı.

