Uyuşturucu denetimlerinde 16 kişi yakalandı

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde 22 gram kubar esrar, 5 gram bonzai, 4 adet gerica, 3 gram skunk ve 1 gram kokain ele geçirildi.



Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken 16 şahıs hakkında işlem yapıldı.



Konuyla ilgili soruşturma başlattı.