Uyuşturucu denetimlerinde 16 kişi yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde 16 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Uyuşturucu denetimlerinde 16 kişi yakalandı

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde 22 gram kubar esrar, 5 gram bonzai, 4 adet gerica, 3 gram skunk ve 1 gram kokain ele geçirildi.

maddeleri muhafaza altına alınırken 16 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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