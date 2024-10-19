Uyuşturucu etkisi ile araba kullanırken yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığın tarafından Güzelçamlı Mahallesi'nde asayiş ve trafik ekiplerince gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında içerisindeki şahsın durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu.

S.A. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı araçta yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin ve bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.



EHLİYETİNE EL KONULDU



Gözaltına alınan S.A.'nın sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde etkisinde araç kullandığı tespit edildi.

Şüpheli şahsa adli işlem ile birlikte 59.884 TL idari para cezası uygulanarak ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu.

