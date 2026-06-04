Uyuşturucu gelirlerini aklayan şebekeye operasyon. 15 milyar liralık mal varlığı!

Uyuşturucu satışından elde edilen geliri aklayan şüpheliler yakalandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Bürosu ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile suç gelirlerinin aklanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

8 AY ADIM ADIM İZLENDİ

Yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri gelirleri çeşitli yöntemlerle akladıkları değerlendirilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama” ile “2313 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından elde edilen gelirlerle mal varlığı edindikleri değerlendirilen 18 şüpheli hakkında, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’” suçundan 5 ayrı soruşturma dosyası açıldı.