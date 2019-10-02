İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın kaleme aldığı "İstanbul'da Narko-Terörizm ve Toplumsal Düzeni Tehdit Boyutları" başlıklı bilimsel makalede, PKK'nın uyuşturucu ticaretindeki kirli yüzünün yanı sıra megakentte geçen yıl ele geçirilen zehir miktarı ve istatistikler de yer alıyor.



Milliyet gazetesinden Mert İnan’ın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün resmi kayıtları üzerinden 2014-2018 yılları arasında, narkotik olaylara yönelik istatistiksel veriler değerlendirildiğinde, aradan geçen dört yıllık süre zarfında, gram bazında ele geçirilen uyuşturucu miktarı yüzde 45 artarken, uyuşturucu hap ve sentetik uyuşturucu yakalama oranlarında yüzde 1500 artış oldu.



2018'DE 1 TON EROİN



İstanbul'da 2014 ile 2018 arasındaki olay ve şüpheli rakamlarında da ciddi bir artış yaşandı. Buna göre 2014 yılında kent genelinde 21 bin 395 olay gerçekleşirken, bu sayı 2018'de 40 bin 583'e yükseldi. 2014 yılındaki olaylarda 28 bin 336 şüpheli sorgulanırken, bu sayı 2018'de 55 bin 693 şüpheli olarak kayıtlara geçti. Megakentte 2014'de 361 kilo kokain ele geçirilirken, bu sayı 2018'de 264 kilo olarak kayıtlara geçti. Ele geçirilen eroin ise 2014'de 1 ton 444 kilo olurken, 2018'de 1 ton 208 kiloya geriledi. İstanbul'da metilamin adlı zehir türevi ise ilk kez 2018'de yakalandı. Emniyet güçleri kent genelinde yaptıkları operasyonlar sonrasında 110 kilo metilamin zehri ele geçirmeyi başardılar.



2014'TE 403 BİN 2018'DE 6.4 MİLYON



Zehir tacirlerinden ele geçirilen uyuşturucu madde türevlerine bakıldığında 2014 yılında ele geçirilen uyuşturucu hap adedi 403 bin 244 olurken, 2018'de ele geçirilen miktar ise 6 milyon 448 bin 562 olarak kayda alındı. 2018'de 80 kilo metamfetamin, 1 kilo 362 gram amfetamin, 173 kilo 246 gram afyon sakızı güvenlik güçlerinin operasyonlarında yakalandı. Ele geçirilen sentetik esrar, bonzai ve türevleri ise 324 gram oldu. Kent genelinde 2014 yılında 3 ton 178 kilogram esrar yakalanırken, 2018'deki oran 4 ton 463 kilogram seviyesine yükseldi. İstanbul genelinde 2014 yılınnda toplam 5 ton 569 kilogram uyuşturucu zehri ele geçirilirken, bu oran 2018'de 7 ton 908 kilograma ulaştı. Ele geçirilen uyuşturucu hap sayısı da 2014'de 403 bin 244, 2018'de ise 6 milyon 448 bin 562 oldu.



Emniyet kayıtlarına göre en fazla narkotik madde ele geçirilen ilk beş ilçe şöyle:



Bağcılar: 4 bin 228 olay meydana geldi. 5 bin 238 şüpheliden, 351'i tutuklandı. 127 kilo 553 gram uyuşturucu ile 25 bin 239 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Fatih: 2 bin 362 olay gerçekleşirken, 2 bin 983 şüpheliden, 413'ü tutuklandı. İlçede bir yılda 12 kilo 159 gram uyuşturucu ile 309 bin 464 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Gaziosmanpaşa: 1783 olayda 2 bin 496 şüpheliden 387'si tutuklandı. 56 kilo 617 kilo uyuşturucu ve 10 bin 95 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Esenyurt: 1025 olay meydana geldi. 1725 şüpheliden, 657'si tutuklandı. İlçede, 37 kilo 342 gram uyuşturucu yakalanırken, ele geçirilirken uyuşturucu hap miktarı ise 6 bin 772 oldu.



Beyoğlu: 924 olay meydana geldi. 1253 şüpheliden, 308'i tutuklandı. 35 kilo 836 gram uyuşturucu ile 23 bin 411 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

