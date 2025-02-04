Uyuşturucu imal edilen villaya operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerin yaptığı çalışmada ilçedeki bir villada uyuşturucu imal edilerek piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Villa ve bir depoya operasyon düzenleyen polis, yaptığı aramada 4 kilo 100 gram esrar, hassas terazi, bir esrar öğütme aparatı, ruhsatsız bir tüfek, 7 tüfek kartuşu, uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda, fan, çadır, havalandırma sistemi, karbon filtresi, vantilatör ile materyaller ele geçirildi.



Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan M.S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.