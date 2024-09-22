Uyuşturucu kullanan kişilere gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Efeler, İncirliova, Koçarlı ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalarda B.A., U.M.A., U.A., O.G., M.Ç., B.K, ve S.G. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca Efeler ilçesinde yakalanan B.A, İncirliova ilçesinde yakalanan B.K. isimli şüpheliler ile birlikte bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.