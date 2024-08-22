Uyuşturucu kuryesinin feci ölümü

İran'dan gelen iki uyuşturucu kuryesinden biri, midesindeki kapsüller patlayınca hayatını kaybetti.

Uyuşturucu kuryesinin feci ölümü

'dan İstanbul'a giden ve midesinde taşıyan iki kurye, şehirlerarası otogarda otobüsten inerek taksiye bindi. İstanbul'a gitmek istediklerini söyleyen iki şahsı alan taksici, kuryelerin parasının olmadığı anlayınca şahısları TEM Otoyolu'nda indirdi. Bu sırada midesindeki kapsüller patlayan şahıs fenalaşarak yere yığıldı. Olay yerine gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirleyerek emniyete haber verdi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptıkları incelemede şahsın uyuşturucu kuryesi olduğunu, midesinde uyuşturucu taşıdığını tespit etti. İranlı F.K. isimli şahsın birlikte yola çıktığı arkadaşı da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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