Uyuşturucu madde operasyonunda 28 bin adet hap ele geçirildi

Eskişehir’de polis ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 1 kişi yakalanırken 28 bin 412 adet hap ele geçirildi.

Uyuşturucu madde operasyonunda 28 bin adet hap ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, madde satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde, Y.U. isimli şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 28 bin 412 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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