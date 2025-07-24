Uyuşturucu madde ticaretine darbe

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara 5 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu madde ticaretine darbe

madde ticaretiyle mücadele sürüyor

İçişleri Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Esenyurt'ta iki araç ve bir adrese yönelik operasyon düzenlediklerini duyurdu.

Yerlikaya, operasyonda 144 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdiklerini açıkladı.

5 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, "Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." dedi.

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