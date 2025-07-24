Uyuşturucu madde ticaretine darbe

Uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele sürüyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Esenyurt'ta iki araç ve bir adrese yönelik operasyon düzenlediklerini duyurdu.

Yerlikaya, operasyonda 144 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdiklerini açıkladı.

5 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, "Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." dedi.