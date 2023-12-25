Uyuşturucu maddeyle görüntü paylaşımına 2 gözaltı

Trabzon'da sosyal medyada uyuşturucu kullanırken görüntülerini paylaşan kişi ile uyuşturucuyu temin eden şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu maddeyle görüntü paylaşımına 2 gözaltı

'un Ortahisar ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi'nde yaşayan Y.B'nin, sosyal medyada kullanırken paylaşımda bulunduğu bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Y.B'nin evinde arama yapan polis, 27,32 gram bonzai, 1,68 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 3 düzenek ele geçirdi.

Şüphelinin irtibatlı olduğu belirlenen U.Ş. uyuşturucu madde ticareti yapma, Y.B. ise uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını özendirme suçundan gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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