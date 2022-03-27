Uyuşturucu mücadelesine çözüm sunan muhtar, 'zehir taciri' çıktı

Canik ilçesine bağlı İkiyüz Evler Mahallesi'nin muhtarı Erdoğan Desteci'nin içinde bulunduğu otomobildeki şüpheliler, 24 Mart akşam saatlerinde Amasya'nın Merzifon ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Otomobili takibe alan ekipler, kısa sürede içinde 4 şüpheliyi yakaladı. Polisin araçtaki aramasında bagajın içinde yeşil reçete ile satılan 33 bin hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Erdoğan Desteci, yanındaki M.R., E.Ç. ve A.Ç. işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

"BİR KUŞAĞI DAHA KAYBETMEYELİM"



Tutuklanan Erdoğan Desteci'nin, 2020'de konuk olduğu bir internet televizyon programında, uyuşturucu ile mücadele konusunda çözüm önerilerinde bulunduğu ve mahallede uyguladığı projeleri anlattığı görüntüler ortaya çıktı.

Programda Desteci, "Uyuşturucuya bağımlı olan kardeşlerimize, bir bölgemiz 20 yıldır mekan olmuştur. Bir kuşağı kaybettik. Burası, insandan değerli mi? Tek ricam; kentsel dönüşüm yapmayacaksak, burayı bir an önce spor ve peyzaj alanları yapalım. Bir kuşağı daha kaybetmeyelim" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Erdoğan Desteci'nin yerine kaymakamlık tarafından birinci azanın yeni muhtar olarak görevlendirilmesi bekleniyor.