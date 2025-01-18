Uyuşturucu operasyonu düzenlenen evden kılıç çıktı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen ve bir şahsın gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram kubar esrar ile 1 adet kılıç ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonu düzenlenen evden kılıç çıktı

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sorumluluk bölgesinde huzur ve güvenin sağlanması amacı ile operasyonlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Akyazı ilçesinde kaçakçılık ve ile mücadele çerçevesinde H.A. (60) isimli şahsın ikametgahına operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda; 4 kilogram kubar esrar, 2 adet av tüfeği, 1 adet kılıç ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli H.A. gözaltına alındı.

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