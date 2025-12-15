Uyuşturucu operasyonu. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi pozitif

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak' ya da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheliden Adli Tıp Kurumu'nca saç ve kan örnekleri alınmıştı.

7 KİŞİNİN TESTİNİN “POZİTİF” OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan tutuklu Mehmet Akif Ersoy ve E.R.C., U.T., Ş.D.Y., M.M., E.G. ve B.Ö.''nün uyuşturucu testinin 'pozitif' çıktığı öğrenildi.

Test sonuçlarına göre Mehmet Akif Ersoy'un saçından alınan örneklerde 'Kokain ve metabolitleri' maddeleri bulunurken, Ersoy'un kanından alınan örneklerde ise herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirtildi.



Soruşturmada, Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alınmış, aralarında Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 4 zanlı çıkartıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

MEHMET AKİF ERSOY İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Ersoy savcılıktaki ifadesinde hakkındaki iddiaları reddetmişti.

Hiç uyuşturucu madde kullanmadığını savunan Ersoy, "E.A. ile flört ettiğimiz bir dönem oldu ancak devam ettiremedik, bitirdik. Arkadaşlarım ile E.A. arasındaki diyaloğa ilişkin iddialar çok çirkindir. Böyle bir şey olmadı." dedi.

"Rezidanstan 2022 yılında taşındım. M.A., Ulus’ta bulunan eve hiç gelmedi. E.A.’nın kız kardeşi E.A.’yı tanımam ancak E.A.’dan dolayı bilirim. Kendisini herhangi bir şekilde korumam söz konusu değildir. Hatta tam tersi, E.A. ve annesini emniyete gönderdim. 'Gidin devlet ile iş birliği yapın' dedim ve onlar da yaptılar."

B.K. isimli kişi ile 2017-2018 yıllarında tanıştığını söyleyen Ersoy, "Normal bir arkadaşımdır. M.D.'yi sektörden dolayı tanırım. Herhangi bir ilişkim yoktur. Ben yönetici olduktan sonra U.T. ve diğer arkadaşlarımı televizyona dahi çıkarmadım. Hatta arkadaşlarım bana bundan dolayı sitem etmişti. Bu iddialar da yalandır." diye konuştu.

S.D. isimli kişi ile 2011 yılında sektörden tanıştığını ifade eden Ersoy, 2024 yılında bu kişinin eşini işten çıkarması nedeniyle aralarının bozulduğunu öne sürerek şöyle devam etti:

"- S.D. ve U.T. ile asla herhangi bir ticaretim olmadı. Aramızda bir para muhabbeti de geçmedi. K.B.N.'yi Cumhurbaşkanlığı'nın uçağına ben bindirmedim. Zaten Cumhurbaşkanlığı’nın uçağına binecek gazetecileri İletişim Başkanlığı seçmektedir. K.B.N. ile E.A. tanıştığına dair bilgim yoktur. İhtimal dahi vermiyorum."

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

8 Ocak 1985’te İstanbul'da doğan Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni tamamladı. 2009'da 6 News kanalında muhabir olarak göreve başladı.

2011 yılında Libya, Yemen, Şam ve Erbil'de TRT temsilcisi ve savaş muhabiri olarak görev aldı. 2012'de TRT Kahire-Mısır Temsilcisi, 2013'te TRT Arapça Koordinatör Yardımcısı oldu. 2014 yılında TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı.

Ersoy, 2016 yılında Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2017'de Habertürk'te göreve başladı. Gözaltı kararının ardından tedbiren görevinden uzaklaştırılan Ersoy, 2024 yılından bu yana Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürüyordu.